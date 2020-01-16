عودة التوتر الى منطقة كورنيش المزرعة وقوى مكافحة الشغب تطلق القنابل المسيلة للدموع

عاد التوتر الى منطقة كورنيش المزرعة وبالتحديد بالقرب من جامع عبد الناصر فيما اطلقت عناصر من قوى مكافحة الشغب القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.
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