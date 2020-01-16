عودة التوتر الى منطقة كورنيش المزرعة وقوى مكافحة الشغب تطلق القنابل المسيلة للدموع

عاد التوتر الى منطقة ​كورنيش المزرعة​ وبالتحديد بالقرب من ​جامع عبد الناصر​ فيما اطلقت عناصر من قوى ​مكافحة الشغب​ القنابل المسيلة للدموع لتفريق ​المحتجين​. إضغط للمزيد

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