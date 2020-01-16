رئيس المحكمة الأميركية العليا يؤدي الخميس اليمين الدستورية لترؤس محاكمة ترامب

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "رئيس المحكمة الأميركية العليا يؤدي الخميس اليمين الدستورية لترؤس محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
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