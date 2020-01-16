حسن يعقوب: ادعو حسان دياب ان يقدم الحكومة الليلة واهل البقاع الى التهدئة

توجه رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​ الى اهالي ​جديتا​ و​تعلبايا​ و​سعدنايل​ بطلب "التعاون ومنع الفتنة فالكل محروم ومنهوب واهل ​السلطة​ الفاسدة من اقفل طرقات العيش على ​البقاع​ المحروم فافتحوا الطرقات وتعاونوا فيما بينكم". ودعا رئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ الى "التوجه فورا الى ​بعبدا​ لتقديم تشكيلته الحكومية منعا للفتنة وحقنا للدماء".

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