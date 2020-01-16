أكدت مصادر قضائية رفيعة لقناة "LBC" أنه "سيُفرج عن 5 موقوفين في ​ثكنة الحلو​ بعد ساعتين كما سيتم الافراج عن دفعات أخرى وقبل ظهر غد لن يخرج معظم الموقوفين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قضائية لـ LBC: سيفرج عن 5 موقوفين في ثكنة الحلو بعد ساعتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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