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هدوء حذر يسود منطقة كورنيش المزرعة بعد تراجع المحتجين وانتشار كثيف لقوى الأمن

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يسود في هذا الاثناء هدوء حذر في منطقة ​كورنيش المزرعة​ بعد تراجع ​المحتجين​ وانتشار كثيف ل​قوى الأمن الداخلي​.

وشهدت المنطقة ​اشتباكات​ لأكثر من 4 ساعات بين قوى الأمن والمحتجين تخللها رمي حجارة و​مفرقعات​ وقنابل مسيلة للدموع مما ادى الى اصابة عدد من عناصر قوى الأمن والمتظاهرين.

وقد تمكن عناصر القوى الامن من توقيف عدد من المحتجين الذين اعتدوا على فروع ​المصارف​ في المنطقة.

من جهتها عملت فرق ​الصليب الأحمر​ على نقل المصابين الى ​المستشفيات​ القربية من المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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