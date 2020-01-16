هدوء حذر يسود منطقة كورنيش المزرعة بعد تراجع المحتجين وانتشار كثيف لقوى الأمن

يسود في هذا الاثناء هدوء حذر في منطقة ​كورنيش المزرعة​ بعد تراجع ​المحتجين​ وانتشار كثيف ل​قوى الأمن الداخلي​.

وشهدت المنطقة ​اشتباكات​ لأكثر من 4 ساعات بين قوى الأمن والمحتجين تخللها رمي حجارة و​مفرقعات​ وقنابل مسيلة للدموع مما ادى الى اصابة عدد من عناصر قوى الأمن والمتظاهرين.

وقد تمكن عناصر القوى الامن من توقيف عدد من المحتجين الذين اعتدوا على فروع ​المصارف​ في المنطقة.

من جهتها عملت فرق ​الصليب الأحمر​ على نقل المصابين الى ​المستشفيات​ القربية من المنطقة.