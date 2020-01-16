يسود في هذا الاثناء هدوء حذر في منطقة كورنيش المزرعة بعد تراجع المحتجين وانتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي.
وشهدت المنطقة اشتباكات لأكثر من 4 ساعات بين قوى الأمن والمحتجين تخللها رمي حجارة ومفرقعات وقنابل مسيلة للدموع مما ادى الى اصابة عدد من عناصر قوى الأمن والمتظاهرين.
وقد تمكن عناصر القوى الامن من توقيف عدد من المحتجين الذين اعتدوا على فروع المصارف في المنطقة.
من جهتها عملت فرق الصليب الأحمر على نقل المصابين الى المستشفيات القربية من المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر هدوء حذر يسود منطقة كورنيش المزرعة بعد تراجع المحتجين وانتشار كثيف لقوى الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.