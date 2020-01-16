اقتحام أحد المصارف في محيط جسر الكولا وتحطيم محتوياته

عمد عدد من ​المتظاهرين​ الى تحطيم أحد المصارف في محيط ​جسر الكولا​، حيث استطاع المحتجون الدخول الى المصرف وعملوا على تحطيم محتوياته كما تم تحطيم الصراف الآلي بشكل كامل.

ولا تزال المواجهات مستمرة بين المتظاهرين وعناصر ​قوى الأمن​ المكان.