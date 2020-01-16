اقتحام أحد المصارف في محيط جسر الكولا وتحطيم محتوياته

عمد عدد من المتظاهرين الى تحطيم أحد المصارف في محيط جسر الكولا، حيث استطاع المحتجون الدخول الى المصرف وعملوا على تحطيم محتوياته كما تم تحطيم الصراف الآلي بشكل كامل.
ولا تزال المواجهات مستمرة بين المتظاهرين وعناصر قوى الأمن المكان.
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