شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تؤدى إلى عزل راشد الغنوشى من منصب رئيس البرلمان التونسى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك أزمات عديدة تواجه حركة النهضة الإخوانية التونسية، التى يتزعمها راشد الغنوشى خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن أبرز تلك الأزمات هى رغبة راشد الغنوشى فى ربط الإنجاز النهضوى الاخوانى التونسى بإنجاز تركيا التى يتزعمها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهو ما تسبب فى تزايد أزمات تلك الحركة الإخوانية خلال الفترة الراهنة، فى ظل تزايد رفض الشارع التونسى لممارسات حركة الغنوشى.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، لـ"الخليج 365"، إن محاولات راشد الغنوشى ربط حركة النهضة بتركيا يعد مقامرة يمكن أن تهدم ما حققته حركة النهضة وبالتالى تكتل كثير من السياسيين التونسيين الوطنيين ضد حركة النهضة.

وأشار طارق أبو السعد، إلى أن الاستقالات التى تضرب حركة النهضة فى الفترة الراهنة هى استقالات تأتى فى سياق رفض سياسات راشد الغنوشى، كما أنها معبر عن حقيقة ادعاء الغنوشى تخليه عن المشروع الإخوانى وتركيزه فى الشأن الوطنى.

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واستطرد القيادى السابق بجماعة الإخوان: راشد الغنوشى ينحاز دائما للتنظيم الدولى الإخوانى ومصالحه وليس مصالح وطنه، متابعا: لعل القادم عزل الغنوشى وتحجيم حركة النهضة والعودة لمسار تونس المدنية.

وفى وقت سابق ضربت الاستقالات حركة النهضة التونسية الإخوانية خلال الساعات الماضية، عندما خرج عدد من قيادات لإعلان استقالتهم من تلك الحركة التى يتزعمها راشد الغنوشى، الذى أصبح رئيسا للبرلمان التونسى، وهو الأمر الذى يفسره محللون بأن سبب طريقة إدارة راشد الغنوشى للحركة الإخوانية، بجانب فشل الحركة فى تشكيل الحكومة التونسية الجديدة، حيث فشلت حكومة الحبيب الجملى فى الحصول على ثقة البرلمان التونسى.

تأتى تلك الاستقالات أيضا بعد ايام قليلة من زيارة أجراها راشد الغنوشى، إلى تركيا، والتقى خلالها بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تلك الزيارة التى أثارت حالة كبيرة من السخط داخل الشارع التونسى.