شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بولاق يحصل على موافقة الحكومة على إنشاء محور مرورى يخدم "فيصل والهرم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، ونائب بولاق الدكرور، موافقة الحكومة المبدئية على إنشاء محور مرورى جديد على الطريق الدائرى لربط شارع المنشية والثلاثينى بمنطقة كفر طهرمس كمحور مرورى هام بديلا لشارع الهرم وفيصل، مضيفا أنه وفقا للخطة الاستثمارية تم رصد مبلغ 150 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائرى، وأنه تم الحصول على موافقة مبدئية على أن يكون إنشاء المحور الجديد من ضمن هذا الاعتماد المالى، لافتا إلى أن المقترح لاقى استحسان ممثلين الجهات الحكومية التى حضرت اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب الأسبوع الجارى لمناقشة طلب إحاطة تقدم به فى هذا الشأن، موضحا أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للمرور، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، الإسكان، ووزارة التخطيط، لمعاينة موقع المنزل والمطلع على الأرض وذلك يوم الأحد المقبل، لوضع تصور حول التنفيذ.

وأوضح إسماعيل، أن المقترح سيفيد المنطقة بالكامل كمحور مرورى هام، خاصة وأن هناك زحاما مروريا شديدا وضغطا على شارعى الهرم وفيصل، وخلال الفترة التى سيتم غلق شارع الهرم جراء مد خط المترو سيكون هناك ضغط على الشوارع الجانبية، وهذا الأمر يستوجب سرعة تنفيذ المقترح لتخفيف الضغط، على أن يكون هذا الأمر خطوة استباقية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفقا للخطة الاستثمارية تم رصد مبلغ 150 مليون جنيه لتطوير الطريق الدائرى، وتم الحصول على موافقة مبدئية على أن يكون إنشاء المحور الجديد من ضمن هذه الاعتماد المالى، مؤكدا أن تنفيذ مترو الهرم يستوجب العديد من الأفكار التى من خلالها لا تتأثر المنطقة بغلق الشارع، خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تطوير وإحلال وتجديد كافة الطرق الداخلية المجاورة لشارعى فيصل والهرم، وشن العديد من الحملات المرور بشكل مستمر.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن منظومة النقل شهدت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهناك طفرة حقيقية فى شبكة الطرق العامة والرئيسية، ويجب أن تحظى شبكة الطرق الداخلية بهذا الاهتمام أيضا لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف الضغط والتكدس المرورى.