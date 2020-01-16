تُنفيذ 83 ألف حكم قضائي وضبط 240 قضية مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 200 قطعة سلاح ناري متنوع، 239 قضية مخدرات، وتنفيذ 83 ألف و174 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 200 قطعة سلاح ناري بحوزة 174 متهما، عبارة عن 19 بندقية آلية، و3 بنادق رصاص، 35 بندقية خرطوش، 14 طبنجة، 129 فرد محلي الصنع، 183 طلقة متنوعة، 20 خزينة، 251 قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الاحكام، تم تنفيذ 83 ألفا و176 حكما قضائيا متنوعا من بينهم 364 جناية، و24 حكم حبس جزئي، و4 آلاف و591 حكم حبس مستأنف، والباقي أحكام غرامة ومخالفات.

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كما نجحت الحملات في مجال التشكيلات العصابية في ضبط 9 متهمين كونوا 3 تشكيلات، وفى مجال قضايا المخدرات ضبط 239 قضية بحوزة 258 متهما، وأبرز المضبوطات 46 كيلو بانجو، 11 كيلو و985 جرام حشيش، وكيلو و992 جرام هيروين، وكيلو و25 جرام من مخدر الأفيون، و185 جرام من مخدر الشابو، وكيلو و531 جرام من مخدر الإستروكس، 54 جرام من مخدر الفودو.

ونجت الحملات في ضبط 30 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و321 دراجة نارية مخالفة، وضبط 27 ألف و623 مخالفة مرورية متنوعة، في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين، تم ضبط 59 متهما، في مجال ضبط القائمين، في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة 7 سيارات، وضُبط في مجال فحص السائقين تم فحص "126" من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 حالات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.