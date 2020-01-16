إصابة 11 شخصا في انقلاب أتوبيس بطريق دهشور الصحراوي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أصيب 11شخصا بينهم عدة فتيات إثر انقلاب أتوبيس ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة العمليات المرور بالجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب أتوبيس ميني باص أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق للقادم من أكتوبر، على الفور انتقل رجال المرور لمكان الحادث.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير أتوبيس "ميني باص" نتيجة للسرعة الزائدة اختلت منه عجلة القيادة من يد قائدها وانقلب الأتوبيس ونتج عن ذلك إصابة السائق و 10 أشخاص من بينهم عدد من الفتيات، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونجح رجال المرور في إعادة حركة سير السيارات لطبيعتها وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.‎