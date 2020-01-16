لبنان.. الفراغ مستمر والنقمة تزداد على المصارف

بيروت (وكالات)

مع تعثر تشكيل حكومة، وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، تزداد نقمة اللبنانيين على الطبقة السياسية والمصارف، التي تشهد قاعاتها يومياً إشكالات مع المودعين الراغبين في الحصول على أموالهم، في خضم أزمة سيولة حادة تنذر بتصعيد الاحتجاجات.

وشهد شارع الحمرا التجاري في بيروت، حيث مقر المصرف المركزي ومقرات وفروع عشرات المصارف، مواجهات عنيفة ليل أمس الأول، استمرت لساعات، وأوقعت جرحى، تخللها إقدام محتجين على تكسير واجهات المصارف، وإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم، وأعلنت توقيف 59 شخصاً.

وعاد اللبنانيون أمس الأول، إلى الشوارع مجدداً في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، احتجاجاً على تعثّر تشكيل حكومة، وازدياد حدّة الأزمة الاقتصادية والمالية، في حلقة جديدة من سلسلة احتجاجات غير مسبوقة يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر.

في شارع الحمرا، انهمك عمال تنظيف منذ ساعات صباح أمس، في إزالة زجاج واجهات المصارف المتناثر أرضاً، بينما انصرف عمال صيانة إلى كسر واجهات متصدعة، لاستبدالها بأخرى جديدة.

وكسر المتظاهرون ليلاً الواجهات الزجاجية الصلبة، مستخدمين أعمدة إشارات السير التي اقتلعوها من مكانها وقساطل حديدية ومطافئ الحريق، كما حطموا أجهزة الصراف الآلي ورشوها بالطلاء الأحمر، وكتبوا على الجدران شعارات مناوئة للمصارف.

واستمرت عمليات الشغب لنحو 5 ساعات تقريباً، وتخللها إلقاء المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن، التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع بكثافة.

وعالج الصليب الأحمر اللبناني، وفق ما قال متحدث باسمه أمس، 37 جريحاً من مدنيين وعسكريين، تم نقل ثلاثة مدنيين منهم إلى المستشفى للعلاج.

وأعلن الدفاع المدني من جهته، أنه عالج مجموعة من المدنيين والعسكريين في شارع الحمرا، ونقل بعض المصابين الى مستشفيات المنطقة من دون تحديد عددهم.

وأحصت قوى الأمن الداخلي من جهتها إصابة 47 عنصراً خلال الصدامات.

وأفادت في بيان الأربعاء، عن توقيف 59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات.

وتمّ إطلاق سراح عدد قليل منهم بعد التحقيق معهم، وفق ناشطين.

وحضر موظفو غالبية المصارف إلى دوامهم بشكل طبيعي، متفقدين الأضرار التي لحقت بمكان عملهم، قبل أن يستأنفوا استقبال المودعين.

وقالت «عليا» واحدة من عملاء أحد المصارف: «التكسير ليس مقبولاً، لكنني أتفهم غضب الناس الذين باتوا متعبين جداً»، وتابعت «عليّ أن أحضر مرتين إلى المصرف أسبوعياً لأسحب 200 دولار، إذ لديّ مريض في المنزل، وعليّ أن أدفع راتب الممرض»، لافتة إلى أن «القيود التي يفرضونها تجعل حياة المواطن معقدة جداً».

ومنذ أسابيع، ينتظر المودعون لساعات داخل قاعات المصارف، لسحب مبلغ محدود من حساباتهم الشخصية بالدولار، بعدما حددت المصارف سقفاً لا يلامس الألف دولار شهرياً، وتشهد المصارف بشكل شبه يومي إشكالات بين الزبائن الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم، كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة.

وتوشك الليرة اللبنانية على خسارة نحو نصف قيمتها عملياً، ففيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.

ودعت مجموعة تطلق على نفسها تسمية «مجموعة شباب المصرف» إلى اعتصام أمام المصرف المركزي، متوعدةً حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بالمحاسبة.

بدوره، استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، ما قال إنها «هجمة تعرّض لها شارع الحمرا»، مؤكداً أن ما حصل غير مقبول تحت أي شعار من الشعارات. وأضاف الحريري أنه «لا يريد تحميل مسؤولية الهجمة لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها». ورأى الحريري أن الأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين. وأورد الحريري أنه إذا «كان المطلوب هو تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى غرار ما تم سابقاً في وسط بيروت، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي، لن أقبل أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن أن تأخذ كل البلد إلى الخراب».

وصرح الحريري «لن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي».

وفي لبنان، يتم استخدام الدولار والعملة المحلية في عمليات الدفع اليومية، إلا أن الحصول على الدولار بات مهمة صعبة منذ أشهر، ويتهم المتظاهرون المصارف بالتواطؤ مع الصرافين والتلاعب بسعر الصرف.

وبدت الحركة طبيعية في شوارع بيروت ومحيطها أمس، فيما قطع متظاهرون طرقاً رئيسية في شرق البلاد وجنوبها وشمالها، وأقفلت العديد من المدارس أبوابها.

وانتقدت جمعية مصارف لبنان أمس، ما وصفته «بالتباطؤ الكبير وغير المسؤول» في تشكيل حكومة جديدة، وقالت جمعية المصارف في بيان لها: إن «القطاع المصرفي يبذل ما في وسعه في سبيل المحافظة على ما تبقى من اقتصادنا الوطني، وأن التأخير في تشكيل حكومة جديدة يضع المصارف في الواجهة، وكأنها المسؤولة عن تردي الأوضاع الحاصلة».

وفي السياق، قال النائب اللبناني، علي بزي، نقلاً عن رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أمس، إن هناك إجراءات يجري العمل عليها لحماية أموال المودعين، مؤكداً أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس، وطمأن بري اللبنانيين بالنسبة للودائع المصرفية خاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين، قائلاً: «ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيز التطبيق من أجل حماية مال الناس والمال العام»، ودعا بري إلى تشكيل حكومة تحمل برنامج إنقاذ واضحاً، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم وتستعيد ثقة الداخل والخارج.

الأمم المتحدة: الاقتصاد ينهار والسياسيون «يتفرجون»

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إنه على السياسيين اللبنانيين أن يلوموا أنفسهم على الفوضى في البلاد، معتبراً أنهم يقفون موقف المتفرج فيما الاقتصاد اللبناني ينهار.

وكتب كوبيتش عبر صفحته الخاصة على تويتر: «السياسيون في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة ولا يلوموا الشعب».

وأضاف: أن «لبنان فريد من نوعه، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل، بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار، هذا أمر لا يصدق».

وكان رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، طلب في وقت سابق سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.