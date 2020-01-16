ترامب: محاكمتي «خدعة» دبرها الديموقراطيون

واشنطن (أ ف ب)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، إجراءات عزله ووصفها بأنها «خدعة»، فيما كشف قادة الديموقراطيين الفريق الذي سيقود محاكمته في مجلس الشيوخ.

وكتب ترامب على «تويتر» بعد ثوان من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي فريق المحاكمة المؤلف من سبعة أعضاء «ها نحن نعود مرة أخرى، خدعة أخرى من الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئاً».

وكررت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريشام أن ترامب «لم يرتكب أي خطأ».

وأضافت في بيان أن ترامب «يتطلع الى أن يتمتع أمام مجلس الشيوخ بالحقوق التي أنكرتها عليه بيلوسي وديمقراطيو مجلس النواب، ويتوقع أن تتم تبرئته بالكامل».

وتابعت «حتى الساعة، بعد «أن يوقع الاتفاق التجاري مع الصين الذي سيكون لمصلحة جميع سكان البلاد، سيواصل العمل والفوز من أجل جميع الأميركيين».

وكان من المتوقع، أمس، أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الموجهة لترامب بهدف عزله إلى مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لمحاكمته الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تجريد الرئيس الخامس والأربعين من منصبه.

وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الثلاثاء أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريباً.

وفي 18 ديسمبر أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.

من غير المرجح الى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديمقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.

وسيترأس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحاكمة التي يواجه فيها ترامب اتهامات بإساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونجرس.