ثلاثة قتلى بقصف إسرائيلي على مطار عسكري في حمص

دمشق (وكالات)

تسبّبت الغارات التي استهدفت مطار «تي فور» العسكري في وسط سوريا، واتهمت دمشق إسرائيل بشنها، بمقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. واتهم مصدر عسكري سوري، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، الطيران الإسرائيلي بشن عدوان جوّي على المطار الواقع في محافظة حمص.

وقال إن الدفاعات الجوية السورية «تصدّت للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها».

وأفاد المرصد السوري بمقتل «ثلاثة من المقاتلين غير السوريين الموالين لإيران» بينما تسبب القصف بتدمير مبنى قيد الإنشاء في محيط المطار ومستودع ذخيرة وعربتين عسكريتين للقوات الإيرانية.

ويقع مطار «تي فور» العسكري في ريف حمص الشرقي، وتعدّ منطقة نفوذ إيراني، وفق المرصد.

وتتواجد في المطار قوات تابعة للجيش وأخرى لإيران بينما يقتصر التواجد الروسي فيه على عدد محدود من المستشارين.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن القصف، فيما رفضت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق. وتزامن تنفيذ هذه الغارات، بحسب المرصد، مع قصف طائرات مجهولة مواقع الجيش في شرق البلاد.

ويأتي القصف في خضم توترات متصاعدة في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد فجر 3 يناير الجاري.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على الأراضي السورية استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانية وميليشيات موالية لطهران، حليفة دمشق.

وفي 9 أبريل 2018، استهدف المطار بصواريخ أسفر سقوطها عن مقتل 14 مقاتلاً، بينهم 7 إيرانيين، وفق المرصد، اتهمت دمشق وطهران وموسكو إسرائيل بشنها.