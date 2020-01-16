استمرار خروقات الحوثيين لهدنة الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، خروقاتها النارية لاتفاق الهدنة في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن.

وذكرت مصادر ميدانية في الحديدة لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي قصفت بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية والرشاشات المتوسطة، مواقع تابعة للقوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، شرق مدينة الحديدة، مشيرةً إلى أن الميليشيا الحوثية استهدفت أيضاً مواقع القوات المشتركة على الأطراف الشرقية لمديرية الدريهمي التي تبعد 20 كيلومتراً عن جنوب مدينة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن ميليشيات الحوثي جددت خروقاتها النارية لاتفاق السلام في الحديدة، وقصفت مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية التحيتا الساحلية جنوب المحافظة المطلة على البحر الأحمر، كما سجلت العديد من الخروقات النارية، ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مديرية حيس، ومنطقة الجاح الساحلية غرب مديرية بيت الفقيه.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم القوات المشتركة، العقيد وضاح الدبيش، لـ«الاتحاد»، إن رئيس بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة وتنفيذ اتفاق الحديدة، الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، وعد بأنه سيقوم «في القريب العاجل» بنشر المراقبين الأمميين في نقاط المراقبة المشتركة، والمستحدثة في أكتوبر الماضي، في خمسة مواقع مضطربة بمدينة الحديدة.

وطالب ضباط ارتباط القوات المشتركة، المسؤول الدولي بضرورة نزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، في محيط نقاط المراقبة المشتركة، الموزعة في شمال وشرق وجنوب مدينة الحديدة، ودعوا إلى فتح ممرات آمنة لضباط الارتباط والإمداد، ليتمكنوا من الوصول إلى نقاط المراقبة.

كما طالبوا بضرورة تفعيل عمل المراقبين الأمميين في نقاط المراقبة، وإزالة كافة العوائق التي تعيق حضورهم ومبيتهم في نقاط المراقبة التي أنشأت في أكثر مواقع التماس اضطراباً بالحديدة.