موسكو (وكالات) قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه السنوي لحالة الأمة، أمس: إن معدل المواليد المتراجع في روسيا، يمثل تهديداً مباشراً لمستقبل البلاد، وفي ظل انخفاض معدل الخصوبة إلى أقل من حالتي ولادة لكل سيدة، تواجه روسيا صعوبة في الحفاظ على تعداد سكانها البالغ 147 مليون نسمة. وقال بوتين، في خطاب متلفز أمام أعضاء البرلمان والمسؤولين: «معدل المواليد يتراجع مجدداً». وأوضح بوتين، أن الصعوبات الاقتصادية تمثل عائقاً كبيراً أمام تعزيز معدل المواليد، وتعهد بزيادة المميزات النقدية التي تُمنح مرة واحدة لحديثي الولادة، بواقع عدة آلاف من الدولارات.

وقدم رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أمس، إلى بوتين استقالة حكومته، في خطوة مفاجئة أعقبت خطاباً لبوتين أعلن فيه إصلاحاً للدستور.

وقال مدفيديف، في تصريحات، نقلها التلفزيون: «نحن بوصفنا حكومة روسيا الاتحادية، علينا أن نوفر لرئيس بلادنا الوسائل لاتخاذ كل التدابير المطلوبة، لهذا السبب تستقيل الحكومة بتشكيلتها الحالية». وشكر الرئيس، رئيس وزرائه المنتهية ولايته والوزراء، وطلب منهم تصريف الأعمال في انتظار تعيين فريق جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: تراجع معدلات المواليد يهدد مستقبل روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.