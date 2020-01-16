مقتل 14 شخص بهجومين شرق الكونغو

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، مقتل 14 شخص بهجومين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقتل 5 عناصر من الشرطة ومدني، ليل الثلاثاء، في هجوم على مركز للشرطة في مقاطعة إيتوري (شمال شرق).

وقال جولي جوتابو رئيس الجمعية المدنية في مقاطعة إيرومو التابعة لإيتوري، إن "مسلحين هاجموا مركزاً للشرطة في إيرومو مطلقين النار في كل الاتجاهات".

وأعلن المسؤول الإداري المحلي جوسويه كاندول: "قتل المهاجمون 5 شرطيين ونهبوا المركز واستولوا على قطعتي سلاح"، وأكد متحدث باسم الجيش هذا الهجوم.

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وفي إقليم شمال كيفو المجاور، قتل 8 أشخاص "بالسلاح الأبيض"، موديست كابوري رئيس تجمّع بوكوما للفنون المسرحية في مقاطعة روتشورو.

وبحسب يوجين روانزي أحد سكان المنطقة، قام المهاجمون بداية بقتل موظف حكومي وزوجته وأولادهم الخمسة، قبل أن يقوموا بقتل جاره.

وقال: "في هذه المنطقة، هناك مقاتلون من القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (متمردون من قبيلة الهوتو الرواندية)، يزرعون الخوف. ويمكن للتحقيقات أن تحدد منفذي هدا الهجوم".

ويطارد الجيش الكونغولي متمردي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وكان أعلن قتل زعيمهم في سبتمبر.