اجتماع سد النهضة ينتهي بالاتفاق أن يتم الملء على مراحل (بيان)

وأشار البيان إلى أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية الهامة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان أشاروا إلى أن تنفيذ تعبئة سد النهضة سيتم على على مراحل، ووفقا لآلية يتم الاتفاق عليها.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.

وأكد وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان من جديد أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق.

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