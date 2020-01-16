كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع سد النهضة ينتهي بالاتفاق أن يتم الملء على مراحل (بيان) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل وزراء الخارجية والري بمصر وإثيوبيا والسودان، مساء اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي بشأن سد النهضة.وأفادت مسودة بيان اجتماع سد النهضة، بأنه ستتم عملية تعبئة السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان أشاروا إلى أن تنفيذ تعبئة سد النهضة سيتم على على مراحل، ووفقا لآلية يتم الاتفاق عليها.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أنه سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات.
وأكد وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان من جديد أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية النيل الأزرق.
وتجتمع الدول الـ3 بواشنطن منذ 13 يناير الجاري، لتقييم مباحثات الاجتماعات الـ4.
وكانت أعمال الجولة الرابعة لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي قد اختتمت، الخميس الماضي، دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله ومواجهة الجفاف.
وبدأت الاجتماعات، الأربعاء، وناقشت سبل ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي التي مثّلت عقبة في توصل الدول الـ3 إلى اتفاق نهائي.
وجاءت اجتماعات أديس أبابا، التي اختتمت، الخميس، في ضوء ما تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الـ3 في واشنطن في يوم 6 نوفمبر الماضي.