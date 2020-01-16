اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن اللبنانية أمام ثكنة الحلو

اندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن اللبنانية، مساء الأربعاء، أمام ثكنة الحلو في العاصمة بيروت، وأصيب عدد من المتظاهرين.

ومساء أمس قام عدد من المحتجين بإشعال النيران على مدخل مبنى جمعية المصارف في بيروت احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية السيئة والتعامل السيئ مع المودعين، وقد تم إخماد الحريق الذي اندلع علماً أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وفي العاصمة بيروت، تجدد الاشتباك بين القوى الأمنية والمحتجين قرب مصرف لبنان، حيث رشق المحتجون الحجارة والمفرقعات النارية على العناصر الأمنية. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية أن قوات الأمن ردت بإلقاء قنابل مسيلة للدموع عليهم. وأشارت الوكالة إلى أن متظاهرين عمدوا إلى تحطيم واجهات محال تجارية ومصارف في شارع الحمرا الرئيسي ببيروت، قامت القوى الأمنية على إثرها بتوقيف عدد من الشبان المشاركين في عمليات التخريب.

وأوضحت قوى الأمن الداخلي اللبنانية على" تويتر" أن بعض "المشاغبين" في محيط مصرف لبنان المركزي عمدوا إلى الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي. وأضافت أن "المشاغبين" حاولوا الدخول إلى باحة المصرف، وقاموا برشق الأمن بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا. وتحدثت قوى الأمن عن إصابة عدد من عناصر مكافحة الشغب، بينهم ضابط برتبة نقيب، داعية المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد عن شارع الحمرا ومتفرعاته.