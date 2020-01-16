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رئيس الوزراء اليوناني يرشح هذه المرأة لمنصب الرئيس

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أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن رغبته في أن تتولى امرأة منصب رئيس البلاد، وقال أمس الأربعاء، إنه يرشح قاضية رفيعة المستوى لهذا المنصب.

وأضاف ميتسوتاكيس مع إعلانه أن ايكاتريني ساكيلاروبولو، رئيسة المحكمة الادارية العليا، هي مرشحته للمنصب: "الديمقراطية مؤنثة. الوقت حان لانتخاب امرأة في أعلى منصب في البلاد لأول مرة"، وفقا لما نقلته الاذاعة الرسمية في البلاد إي أر تي.

وتنتهى فترة الرئاسة التي تمتد خمس سنوات للرئيس الحالي السياسي والمحامي المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس، في 13 مارس المقبل.

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