شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليوناني يرشح هذه المرأة لمنصب الرئيس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ميتسوتاكيس مع إعلانه أن ايكاتريني ساكيلاروبولو، رئيسة المحكمة الادارية العليا، هي مرشحته للمنصب: "الديمقراطية مؤنثة. الوقت حان لانتخاب امرأة في أعلى منصب في البلاد لأول مرة"، وفقا لما نقلته الاذاعة الرسمية في البلاد إي أر تي.
وتنتهى فترة الرئاسة التي تمتد خمس سنوات للرئيس الحالي السياسي والمحامي المحافظ بروكوبيس بافلوبولوس، في 13 مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليوناني يرشح هذه المرأة لمنصب الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.