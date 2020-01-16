شكرا لقرائتكم خبر عن مسودة «سد النهضة»: التعبئة على مراحل والان نبدء بالتفاصيل
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان اتفقوا على تعبئة سد النهضة على مراحل.
وأضافت الوزارة في مسودة بيان اجتماع سد النهضة، أن عملية تعبئة السد ستتم خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس.
وأوضحت أن الوزراء يدركون الفوائد الإقليمية المهمة التي يمكن أن تنجم عن إبرام اتفاق بشأن السد.
وكان مسؤولون من مصر والسودان وإثيوبيا، استأنفوا المباحثات بشأن سد النهضة، أمس الأربعاء، وذلك خلال مفاوضات مستمرة لليوم الثالث على التوالي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
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