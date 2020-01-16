مجهولون يحرقون مدرسة في كربلاء وقائد شرطة المحافظة يوجه بالتحقيق

افاد مصدر امني، الخميس، بأن مجهولين احرقوا مدرسة في كربلاء، فيما وجه قائد شرطة المحافظة بالتحقيق ومعاقبة المقصرين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولين اقدموا اليوم على حرق متوسطة الصديق في قضاء الحر غرب كربلاء، ما ادى الى الحاق اضرار ماديوة دون وقوع اية خسائر بشرية". فيما اوعز قائد شرطة المحافظة اللواء احمد زويني "بمعاقبة الضباط المسؤولين ضمن قاطع المسؤولية وتشكيل مجالس تحقيقية بحقهم".

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