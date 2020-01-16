اتفاق على ملء سد النهضة خلال الموسم المطير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يناير 2020

الخليج 365

اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير الجاري في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.



وبحسب "رويترز" أعرب الوزراء عن "التزامهم بالتوصل إلى اتفاق تعاون شامل بشأن ملء خزان السد".

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وقال بيان لوزارة الخزانة الامريكية إن ملء السد سينفذ على مراحل خلال الموسم المطير وسيأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب.

مضيفا أن مراحل الملء اللاحقة لسد النهضة ستسمح بتصريف المياه خلال فترات الجفاف الطويلة.

وجاء في البيان أن المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء.

وأضاف البيان أنه سيجري توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، التي استضافت الاجتماع، في البيان إن الوزراء اجتمعوا في واشنطن هذا الأسبوع واتفقوا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار على مراحل خلال موسم الأمطار، مع الأخذ في الاعتبار التأثير على خزانات المصب في مصر والسودان