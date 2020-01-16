تساءل رئيس ​حزب "التوحيد"​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "لماذا يتعامل العثمان بعنف مع ​المتظاهرين​ أمام ​ثكنة الحلو​ ولا يجرؤ على ​فتح طريق​ مقطوعة من قبل مجموعات صغيرة تعتدي على الماره"؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: لماذا لا يجرؤ العثمان على فتح طريق مقطوعة من قبل افراد تعتدي على الماره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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