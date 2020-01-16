حددت المحامي ​العام المالي​ القاضية دورا الخازن جلسة عند ​الساعة​ الثانية عشرة ظهر غد الخميس للإستماع الى المحامي ​حسن بزي​، بصفته ممثلاً لمجموعات ​الحراك المدني​، حول الإخبار المقدم منه ضد وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ وشركات تاتش وزين وألفا وأوراسكوم في موضوع تمديد عقد الخليوي معها ضمناً خلافاً للقانون. إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر القاضية دورا الخازن تحدد جلسة يوم غد للإستماع للمحامي حسن بزي حول الاخبار ضد شقير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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