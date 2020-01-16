بوغدانوف: موسكو تؤكد تمسكها بوحدة وسيادة لبنان

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​، ​ميخائيل بوغدانوف​، خلال لقائه برئيس حزب "​الحوار الوطني"​ النائب ​فؤاد مخزومي​، على "تمسك ​موسكو​ بوحدة ​الجمهورية​ اللبنانية وسيادتها واستقلالها، إضافة إلى التأكيد على استعداد ​روسيا​ للمضي قدما في تطوير مجمل العلاقات الثنائية بين روسيا ولبنان".

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