مدير كلية الاعلام - الفرع الثاني رفع لعميد الكلية التقرير النهائي لانتخابات مجالس الأقسام بالكلية

وجه مدير ​كلية الاعلام​ في ​الجامعة اللبنانية​ - الفرع الثاني الدكتور ​هاني صافي​ كتابا لعميد الكلية الدكتور جريس صدقة أطلعه من خلاله على ​انتخابات​ ممثل الأساتذة ورؤساء وأعضاء مجالس الأقسام في الفرع الثاني للكليّة. وورد في الكتاب: حضرة عميد كلية الإعلام الدكتور جريس صدقه المحترم، تحيّة مودّة، بعد مراجعة رئيسة هيئة القضايا في الجامعة اللبنانية السيدة ندى صميلي، التي اعتبرت أنّ لدى الدكتور روي الجريجيري عشر سنوات خبرة تعليم عالي، وبالتالي يعتبر المرشّح الوحيد المستوفي شروط الترشّح لمنصب رئيس قسم ​الصحافة​، وبناءً على هذه المراجعة، نرفع إليكم التقرير النهائي لانتخابات ممثل الأساتذة ورؤساء وأعضاء مجالس الأقسام في الفرع الثاني لكليّة الإعلام التي توزّعت على الشكل الآتي: ممثل أساتذة الفرع: د. إبراهيم شاكر Advertisements قسم الصحافة: رئيس: د. روي الجريجيري أعضاء: د. جوسلين نادر – د. وفاء أبو شقرا – د. محمود طربيه – د. ​أرز لبكي​ قسم العلاقات العامة والإعلان: رئيس: د. ماري نويل الخوري أعضاء: د. نسرين الزمار – د. رين الصهيوني – د. هبة أبي خليل – د. شادي النار – د. رشيد الخوري قسم إدارة المعلومات: رئيس: د. رانيا يونان أعضاء: د. بولس الخويري – د. باتريسيا رحمة – د. كلاديس سعادة.

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