جورج كتانة: نقل 35 حالة من محيط ثكنة الحلو الى 5 مستشفيات في بيروت

أكد الأمين العام لـ"الصليب الأحمر اللبناني" جورج كتانة أن "العمليات غير المهمات اليوم، بمحيط ثكنة الحلو نقلنا 35 حالة الى المستشفيات المحيطة"، مشيراً الى أن "أغلب الحالات ليست حالات خطرة".
وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أن "الاصابات جائت من الجانبين المتظاهرين وقوى مكافحة الشغب"، لافتاً الى أنه "في طرابلس تم اسعاف علدد م الحالات على الارض، وبزحلة تم اسعاف 5 حالات على الارض، واليوم ببيروت هناك 12 سيارة للصليب الاحمر و 3 بمحيط ثكنة الحلو".
وأكد أن "الصليب الاحمر مستنفر أكثر من 70 سيارة ولكنهم ليسوا على الطرقات".
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