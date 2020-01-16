جورج كتانة: نقل 35 حالة من محيط ثكنة الحلو الى 5 مستشفيات في بيروت

أكد الأمين العام لـ"الصليب الأحمر اللبناني" ​جورج كتانة​ أن "العمليات غير المهمات اليوم، بمحيط ​ثكنة الحلو​ نقلنا 35 حالة الى ​المستشفيات​ المحيطة"، مشيراً الى أن "أغلب ال​حالات​ ليست حالات خطرة".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أن "الاصابات جائت من الجانبين ​المتظاهرين​ وقوى ​مكافحة الشغب​"، لافتاً الى أنه "في ​طرابلس​ تم اسعاف علدد م الحالات على الارض، وبزحلة تم اسعاف 5 حالات على الارض، واليوم ببيروت هناك 12 ​سيارة​ للصليب الاحمر و 3 بمحيط ثكنة الحلو".

وأكد أن "​الصليب الاحمر​ مستنفر أكثر من 70 سيارة ولكنهم ليسوا على الطرقات".