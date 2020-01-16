اجتماع سد النهضة: ستتم عملية تعبئة السد خلال موسم الأمطار من تموز إلى آب

أعلن اجتماع ​سد النهضة​ أنه "ستتم عملية تعبئة السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من تموز إلى آب". وأوضحت ​وزارة الخزانة الأميركية​ أن "وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر و​إثيوبيا​ و​السودان​ أشاروا إلى أن تنفيذ تعبئة سد النهضة سيتم على على مراحل".

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