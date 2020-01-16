المحتجون يتراجعون من تحت جسر الكولا باتجاه جامع عبد الناصر

تراجع المحتجون في هذه الاثناء من تحت جسر الكولا باتجاه جامع عبد الناصر في كورنيش المزرعة بعد رمي القوى الامنية القنابل المسيلة للدموع عليهم.
وقد القى عناصر قوى مكافحة الشغب القبض على عدد من المحتجين المتواجدين في المكان.
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