المحتجون يتراجعون من تحت جسر الكولا باتجاه جامع عبد الناصر

تراجع المحتجون في هذه الاثناء من تحت ​جسر الكولا​ باتجاه ​جامع عبد الناصر​ في ​كورنيش المزرعة​ بعد رمي ​القوى الامنية​ القنابل المسيلة للدموع عليهم. وقد القى عناصر قوى ​مكافحة الشغب​ القبض على عدد من ​المحتجين​ المتواجدين في المكان. إضغط للمزيد

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