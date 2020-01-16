الصليب الأحمر: فرق دعم إضافية تستجيب بمحيط جسر الكولا ونقل إصابات إلى مستشفيات المنطقة

اعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ عن ارسال فرق دعم إضافية الى محيط ​جسر الكولا​ حيث تم نقل إصابات جديدة إلى ​مستشفيات​ المنطقة". إضغط للمزيد

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