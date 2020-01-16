تجدد المواجهات بين القوى الأمنية والمتظاهرين تحت جسر الكولا

تجددت المواجهات بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​ تحت ​جسر الكولا​، حيث ويعمد عدد من المحتجين على رشق عناصر قوى الأمن الداخلي بالحجارة. إضغط للمزيد

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