أكدت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن أننا "لا نقبل التعرض للاعلاميين والصحافيين الذين يقومون بواجبهم بتغطية الاحداث اﻵنية والتطورات الحاصلة، كما لا نقبل التعرض للقوى الامنية التي تقوم بحفظ الامن وفرض النظام العام بما يحفظ امن المواطنين وسلامتهم".
وأهابت الحسن بالمتظاهرين "ممارسة حقهم الديموقراطي والتعبير السلمي من دون التعرض للقوى الامنية التي هي منهم ولهم وليست بعيدة بالمطلق عن مطالبهم واهدافهم المشروعة التي ينادي بها كل انسان حر يحب لبنان ويسعى الى تطوير مؤسساته على اسس ديموقراطية حديثة".
وأشارت وزيرة الداخلية الى ان "ملف الموقوفين هو بعهدة القضاء في حين ان القوى الامنية تعمل وفق إشرافه".
كانت هذه تفاصيل خبر ريا الحسن: لا نقبل التعرض للاعلاميين وكذلك لقوى الامن التي تحفظ النظام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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