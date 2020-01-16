ريا الحسن: لا نقبل التعرض للاعلاميين وكذلك لقوى الامن التي تحفظ النظام

أكدت ​وزيرة الداخلية والبلديات​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ أننا "لا نقبل التعرض للاعلاميين والصحافيين الذين يقومون بواجبهم بتغطية الاحداث اﻵنية والتطورات الحاصلة، كما لا نقبل التعرض للقوى الامنية التي تقوم بحفظ الامن وفرض النظام العام بما يحفظ امن المواطنين وسلامتهم".

وأهابت الحسن ب​المتظاهرين​ "ممارسة حقهم الديموقراطي والتعبير السلمي من دون التعرض للقوى الامنية التي هي منهم ولهم وليست بعيدة بالمطلق عن مطالبهم واهدافهم المشروعة التي ينادي بها كل انسان حر يحب ​لبنان​ ويسعى الى تطوير مؤسساته على اسس ديموقراطية حديثة".

وأشارت وزيرة الداخلية الى ان "ملف الموقوفين هو بعهدة ​القضاء​ في حين ان ​القوى الامنية​ تعمل وفق إشرافه".