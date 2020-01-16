القاضي عويدات اصدر اشارة بالإبقاء على ثمانية موقوفين

أصدر مدعي عام التمييز القاضي ​غسان عويدات​ إشارة بالإبقاء على ثمانية موقوفين من الذين قاموا بأعمال الشغب في ​الحمرا​ امس، بالإضافة الى موقوفين اليوم في الإشكال الذي حصل أمام ​ثكنة الحلو​.

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