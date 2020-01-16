الصليب الأحمر: نقل 35 حالة غير خطرة من محيط ثكنة الحلو الى مستشفيات المنطقة

اعلن الأمين العام للصليب الأحمر ​جورج كتانة​ في حديث تلفزيوني عن نقل 35 حالة غير خطرة من محيط ​ثكنة الحلو​ الى ​مستشفيات​ المنطقة، مشيرا الى ان "الاصابات كانت من الجانبين أي ​المتظاهرين​ و​القوى الأمنية​". إضغط للمزيد

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