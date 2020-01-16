عودة السير الى طبيعته على المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل

عاد السير الى طبيعته على المسلك الغربي لاوتوستراد جبيل. وقد عملت عناصر الجيش والدفاع المدني على اخماد الاطارات المشتعلة.
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