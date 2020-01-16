شكرا لقرائتكم خبر عن تدخلات أردوغان فى شئون المنطقة تدخل تركيا بنفق مظلم.. وخبير يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد ربيع، الباحث المتخصص فى الشئون التركية، إن النظام التركى يكبد العديد من الخسائر الكبيرة بسبب تدخلاته فى شئون المنطقة وليبيا، فعلى الصعيد العسكرى قتل منهم 3 إضافة إلى إصابة 6 آخرين، فضلاً عن إصابة ومقتل الكثير من الإرهابى والمرتزقة التى تدعمهم أنقرة، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة.

وأضاف الباحث المتخصص فى الشئون التركية فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أردوغان يعتمد بشكل كبير على المرتزقة والمليشيات التى يتم تحريكهم فى المنطقة، لتنفيذ مخططاته، لافتا أن المرصد السورى، فى آخر إحصائياته كشفت أنه تم نقل السلطات التركية لــ1700 إرهابى مرتزق إلى تركيا لتلقى تدريبات عسكرية لتحركهم فى مناطق الصراع التى تحاول تركيا التواجد فيها.

وتابع قائلاً: "الخسائر التركية وصلت إلى المعدات العسكرية، حيث فقدت تركيا أكثر من 40 طائرة بدون طيار طراز"Bayraktar TB-2" التى أرسلتها للمليشيات المسلحة فى ليبيا بخلاف تدمير العشرات من نوعية هذه الأسلحة وغيرها، لافتا أن من الخسائر الكبرى أيضا لتركيا هو تقدم الجيش الوطنى الليبى فى فى معركة تحرير طرابلس؛ واستعاده مدينة سرت، وخاصة أنه تعد سرت ذو أهمية استراتيجية، حيث تطل على البحر المتوسط، وكان ينقل أردوغان عبرها الإرهابيون والسلاح إلى طرابلس، فضلا عن حصار مدينة مصراتة.

كان المرصد السورى رصد عملية نقل المقاتلين التى تجريها تركيا من الأراضى السورية إلى داخل الأراضى الليبية، فقد رصد ارتفاع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مرتزق، فى حين أن عدد المجندين الذى وصلوا المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء فى عفرين أو مناطق "درع الفرات".