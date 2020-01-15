الرجاء يقسو على طنجة برباعية ويرتقي للمركز الثالث

حقق فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، انتصارا كبيرا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، بميدان فريق اتحاد طنجة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء ، بملعب “ابن بطوطة” بطنجة في إطار مؤجل الجولة 11 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأنهى الفريق الأخضر الجولة الأولى متقدما بهدفين مقابل هدف وحيد، سجل للفريق الأخضر كل من محمود بنحليب وبين مالانغو، فيما الهدف الوحيد لطنجة سجله اللاعب محمد العمراوي من نقطة الجزاء.

مالانغو وبحليب، سيعودان في النصف الثاني للمباراة ويسجلا هدفين إضافيين للفريق الأخضر، ما مكن الرجاء من الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

هذا الانتصار ، مكن الرجاء من الصعود للمركز الثالث برصيد 20 نقطة، بينما تجمد رصيد الفريق الطنجاوي عند النقطة العاشرة بالمركز 14.