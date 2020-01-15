“ابتدائية طاطا تؤجل جلسة محاكمة الطالب المتابع في قضية “التظاهر دون ترخيص

قررت ابتدائية مدينة طاطا تأجيل جلسة محاكمة الطالب محمد النوحي، المتابع على خلفية دعوته إلى احتجاج غير مرخص له في مدينة أكادير، تضامنا مع الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف.

وكان من المقرر أن تعقد، اليوم الأربعاء، في المحكمة الابتدائية، جلسة للنظر في قضية الطالب محمد النوحي، إلا أنه تقرر تأجيلها إلى غاية 29 من الشهر الجاري .

وفي اتصال هاتفي بموقع “اليوم24″، أفاد محمد النوحي، البالغ من العمر 22 سنة، بأن أسباب تأجيل الجلسة تعود إلى انسحاب المحامي، المكلف بقضيته لأسباب مجهولة، إضافة إلى تقدمه بملتمس للمحكمة من أجل إعادة النظر في محضر الدرك الملكي، الذي تعرض للتعديل، حسب تصريحه، إذ أكد أن الأقوال الموجودة فيه لا تتطابق مع ما صرح به في مخفر الدرك الملكي، لذلك تقرر تأجيل الجلسة إلى أواخر الشهر الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة طاطا قد أدانت محمد النوحي بالحبس شهرا موقوف التنفيذ، يوم 17 دجنبر الماضي، بناء على ملتمس من وكيل الملك مع تحميله الصائر.