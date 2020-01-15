محكمة النقض تنتصر لحزب العثماني بزاكورة ضد النيابة العامة ورئيس جماعة سابق

أصدرت محكمة النقض مؤخرا، ثلاثة قرارات انتصرت فيها لحزب العدالة والتنمية، في ظل محاولة الإطاحة برئيس جماعة ترناتة بإقليم زاكورة، إبراهيم واعرى.

ورفضت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، طلبات الطعن بالنقض التي تقدم بها كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، والرئيس السابق للجماعة الترابية ترناتة، وأحد أعضاء المعارضة بالجماعة، وذلك ضد قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بورزازات، والذي قضى ببراءة إبراهيم واعرى، الرئيس الحالي لجماعة ترناتة، وكاتب المجلس، حسن المسعودي، من تهم التزوير في أحد محاضر الدورة.

ونقل موقع حزب العدالة والتنمية، توضيحا لرئيس الجماعة، مؤكدا أن المحضر المتحدث عنه وقع فيه خطأ غير مقصود، حيث أدرج اسم مستشارين اثنين لم يكونا حاضرين لدورة فبراير سنة 2016، ومكمن الخطأ أن المصادقة على جميع النقط كانت بالإجماع، ما جعل هذا الخطأ يتكرر في كل النقاط المصادق عليها.

وأوضح المتحدث ذاته، أن المعنيين قدما شكاية للعمالة ولوكيل العام للملك بورزازات، وقالا إن ما وقع هو تزوير متعمد، وقال واعرى إن رئيس الجماعة السابق ومستشار آخر كانا قد تغيبا عن أكثر من ثلاث دورات، لتتخذ في حقهما الإجراءات القانونية المعمول بها.