أبناء سخنين والوحدة كفر قاسم خارج كأس الدولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ودّع فريق الدرجة الممتازة، اتحاد أبناء سخنين، المنافسة على كأس الدولة بعد خسارته أمام فريق الدرجة العليا، هبوعيل تل أبيب، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في مدينة سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 58 جاء الهدف الثاني لصالح هبوعيل تل أبيب، وفي الدقيقة 85 احتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الفريق الخصم ليهز من خلالها شباك الفريق السخنيني بهدف ثالث.

وسيستضيف اتحاد أبناء سخنين في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل عكا يوم الاثنين القادم، ضمن دوري الدرجة الممتازة.

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الوحدة كفر قاسم يودّع كأس الدولة

كما شهدت المنافسة على كأس الدولة، خروج فريق الوحدة كفر قاسم من المسابقة بعد خسارته الخارجية أمام هبوعيل حيفا بهدف مقابل لا شيء.

وجرت أحداث المباراة على استاد "سامي عوفر" في حيفا، وسط حضور أكثر من ألف مشجع.

وحسم الفريق المضيف المباراة بهدف مبكر أحرزه بعد مرور دقيقتين على بداية اللقاء، وقد وصل الفريق القسماوي خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل مرمى الفريق الخصم.

هذا، وسيحل فريق الوحدة كفر قاسم في مباراته القادمة ضيفا على هبوعيل رمات غان يوم الاثنين المقبل، ضمن دوري الدرجة الممتازة.