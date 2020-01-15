العام 2019: ثاني أشد الأعوام سخونة منذ 140 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وتقرير للحكومة الأميركية اليوم الأربعاء، أن العالم شهد أشد الأعوام سخونة في 2019، منذ أكثر من قرن من الزمن.
وذلك بحسب بيانات جمعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، حيث تشير الأرقام إلى أن العام 2019 كان ثاني أكثر الأعوام سخونة منذ يدء التسجيل قبل 140 عاما.
وحذرت المنظمة من أن حرارة الأرض ستقود على الأرجح إلى مزيد من الأحداث المرتبطة بالتطرف المناخي مثل حرائق الغابات في أستراليا في 2020 وما بعدها.
واستندت بيانات المنظمة إلى جمع وتحليل عدة قواعد للبيانات بما في ذلك إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني. وأظهرت أن متوسط درجة الحرارة في العالم في عام 2019 زاد 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس: "كان 2019 العام الأشد سخونة وجفافا في لآستراليا، وهيأ الساحة لحرائق الغابات الضخمة التي كانت مدمرة للغاية بالنسبة للبشر والممتلكات والحياة البرية والنظم البيئية والبيئة".
وأضاف: "لسوء الحظ، نتوقع أن نشهد طقسا متطرفا للغاية خلال عام 2020 والعقود القادمة، مدفوعا بمستويات قياسية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الجو".
وأظهر تحليل أجرته الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي أن متوسط درجات الحرارة في العالم عام 2019 كان أكبر بمقدار 0.95 عن متوسط الحرارة في القرن العشرين.
وأوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أشد الأعوام سخونة على الإطلاق كان عام 2016، بسبب الحرارة الناجمة عن ظاهرة نينيو شديدة.
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