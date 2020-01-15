مصر.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار غداً الخميس

الأربعاء 15 يناير 2020

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، أن البلاد ستشهد غدا الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوبه نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وحذر البيان الصادر عن الهيئة، من سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة.

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وأكد البيان، أن الرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط.