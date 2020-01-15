اخبار العالم

محمد بن راشد ووزير خارجية الجزائر يستعرضان علاقات البلدين

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ووزير خارجية الجزائر يستعرضان علاقات البلدين والان مع التفاصيل

الأربعاء 15 يناير 2020

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، ووزير الشؤون الخارجية بدولة الجزائر صبري بوقادوم، العلاقات الأخوية القائمة بين دولتي الإمارات والجزائر.

 

كما استعرض اللقاء، الذي عقد بقصر الشيخ محمد بن راشد في زعبيل، علاقات البلدين المبنية على الاحترام المتبادل ومراعاة مصلحة شعبيهما الشقيقين على الأصعدة كافة.

Advertisements

 

ورحب الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بالوزير الجزائري.

 

كما نقل وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى نائب رئيس الإمارات تحيات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وتمنياته لقيادة دولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد ووزير خارجية الجزائر يستعرضان علاقات البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا