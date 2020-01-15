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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الانتقالي يلتقي الأسرى المحررين من سجون الإخوان والان مع التفاصيل
الأربعاء 15 يناير 2020
التقى اللواء عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الأسرى المحررين من سجون ميليشيات الإخوان في محافظتي شبوة ومارب.
وهنأ الزبيدي الأسرى المحررين بالخروج من زنانزين المليشيات بعد أشهر من المعاناة والتعذيب، مشيداً بصمودهم وبطولاتهم التي اجترحوها دفاعاً عن وطنهم وتطلعات شعبهم.
وأكد الزبيدي أن المجلس الانتقالي ، يولي اهتماماً خاصاً لملف الأسرى وسيقف جنبًا الى جنب مع كافة الاسرى حتى عودتهم جميعًا الى اهلهم سالمين غانمين، مشيدًا بجهودهم وتضحياتهم التي بذلوها من اجل رفع راية الوطن عاليًا والدفاع عنه.
وتمنى الرئيس للأسرى العودة الحميدة لأهلهم وذويهم، وقضاء أوقاتاً سعيدة معهم ، بعد أشهر من القلق والألم.
من جهتهم عبر الأسرى المحررون من سجون ميليشيات الاخوان عن سعادتهم باللقاء بالأخ الرئيس ، مؤكدين بأن معاناة سجون المليشيات لم تؤثر في معنوياتهم وانهم سيعودون لمواصلة الدفاع عن الوطن والحرب ضد الإرهاب.
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