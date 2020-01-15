عيدروس الزُبيدي يلتقي كتلة حضرموت المشاركة في دورة الجمعية الوطنية

الأربعاء 15 يناير 2020

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الاربعاء في العاصمة عدن أعضاء الجمعية الوطنية الجنوبية بمحافظة حضرموت المشاركين في الدورة الثالثة للجمعية الوطنية التي انعقدت خلال الفترة (13-15) يناير في العاصمة عدن.



وفي اللقاء الذي حضره رئيس الجمعية الوطنية اللواء احمد سعيد بن بريك والدكتور عبدالناصر الوالي عضو هيئة رئاسة الانتقالي ومحمد جعفر بن الشيخ ابوبكر رئيس القيادة المحلية بحضرموت هنأ الرئيس الزبيدي اعضاء الجمعية الوطنية بمحافظة حضرموت بمناسبة نجاح الدورة الثالثة، مشيدًا بدور ابناء حضرموت ودورهم الفاعل بكافة مراحل النظال والعمل المؤسسي ودور اعضاء الجمعية الرقابي على كافة المؤسسات بالمجلس واهمية الترابط فيما بين اعضاءها والقيادات المحلية في المحافظات الاخرى ليكملون بعضهم بحيث يكون عملهم بشكل تكاملي.

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واكد الرئيس الزُبيدي في اللقاء بممثلي محافظة حضرموت في الجمعية الوطنية أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل بنوده للوصول الى حالة الاستقرار التي ينشدها ابناء الجنوب، مؤكدًا أنه سيعمل قدر المستطاع على تحقيق كل ما تتطلبه مصلحة محافظة حضرموت وأبنائها، مشيدًا بعمل الجمعية الوطنية ولجانها.

من جانبهم أعرب اعضاء الجمعية الوطنية بمحافظة حضرموت عن سعادتهم بلقاء رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس الزُبيدي، مبدين ملاحظاتهم عن هموم ومشاكل ابناء حضرموت وبالأخص وادي حضرموت وما يتعرض له أهله من انتهاكات مستمرة وصلت الى حد الاغتيالات.

واختتمت الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اعمال دورتها الثالثة والتي استمرت مدى ثلاثة ايام تحت عنوان "نحو التطبيق الخلاق لاتفاق الرياض".