المنطقة العسكرية الثانية تستعد لتدشين عام الانضباط بالمكلا

الأربعاء 15 يناير 2020

تستعد قيادة المنطقة العسكرية الثانية، بساحل محافظة حضرموت لتدشين المرحلة التدريبية الأولى للعام الجديد 2020.



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وقد جدّت سرايا عرض المناسبة عزمها تحت إشراف القيادة وشعبة التدريب منذ مطلع الأسبوع الجاري، تمثل ذلك في مواصلة بروفات العرض العسكري على نغم وإيقاع الفرقة النحاسية بالمنطقة العسكرية الثانية.

الجدير بالذكر أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية وكافة منتسبيها يولوا جُل اهتمامهم لإنجاح كافة البرامج والخطط المدروسة من قبل محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، لكل عام جديد ومرحلة جديدة تحقق من خلالها المزيد من التقدم و الارتقاء نحو المستوى العالي لمستقبل المنظومة العسكرية و الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.