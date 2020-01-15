شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي ومرافقيه في كمين للجيش اليمني بتعز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قتل الجيش الوطني اليمني، قيادي بارز في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مع عدد من مرافقيه، اليوم الأربعاء، في كمين محكم غربي مدينة تعز جنوبي غرب اليمن.

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وقال موقع “سبتمبر نت” إن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية غربي مدينة البرح، قبل أن تباغتهم بهجوم مفاجئ.

وتابع أن الكمين أدى إلى مقتل القيادي الميداني في المليشيا الحوثية المدعو صالح شهارة مع أربعة من مرافقيه.

كما أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني محاولة تسلل للمليشيا المتمردة، شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي الزنوج، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.