شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يؤكد خيار السلام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

أكد البرلمان العربي، خيار السلام المبني على مرجعيات الحل السياسي في الجمهورية اليمنية والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى رأسها القرار رقم (2216) لعام 2015م.

وشدد البرلمان العربي، في قرار بشأن "مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية" صدر في ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني اليوم، على موقفه الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وسيادة أراضيه.

ورحب باتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بتاريخ 5 نوفمبر 2019م، مثمنًا عالياً الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية للتوصل للاتفاق، وحث الأطراف الموقعة عليه بتنفيذ بنود الاتفاق وتكثيف الجهود وتوحيدها للقضاء على انقلاب ميلشيا الحوثي، واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد البرلمان العربي على إدانته ورفضه قرار ميليشيا الحوثي الانقلابية غير القانوني الذي يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة القانونية التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية واستبدالها بنقدٍ إلكتروني.

وأشاد البرلمان العربي، بالدور الذي تقوم به دول التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، وثمن عاليًا جهود المملكة وما تقدمه من دعم للحكومة اليمنية وتوفير الحياة الكريمة للشعب اليمني والتخفيف من معاناته عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمشروع السعودي لنزع الألغام "مسام".