الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على حمص

تجمع احتجاجي على تردي الأوضاع بالسويداء

دمشق ـ الخليج 365: أعلن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي نفذته طائرات إسرائيلية حربية على مطار الـ تي فور بريف حمص الشرقي من اتجاه منطقة التنف على الحدود السورية العراقية وأسقطت عدداً من الصواريخ. وقال المصدر في تصريحات لوكالة “سانا” السورية الرسمية أنه “في حوالي الساعة العاشرة وعشر دقائق من مساء الثلاثاء الواقع قام طيران الاحتلال الإسرائيلي بعدوان جوي جديد على مطار الـ تي فور من اتجاه منطقة التنف. وأضاف المصدر أن :”وسائط دفاعات سلاح الجو السوري تصدت على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت عدداً منها في حين وصلت أربعة صواريخ إلى المنطقة المستهدفة واقتصرت الأضرار على الماديات”.

على صعيد أخر، تجمع العشرات من أهالي محافظة السويداء جنوب سوريا في أول حركة احتجاجية على تردي الأوضاع الاقتصادية في سوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” ” أن بضعة أشخاص تجمعوا في ساحة بوسط مدينة السويداء وبدأوا بالهتاف ” بدنا نعيش بدنا نعيش” اعتراضاً على الواقع المعيشي في سوريا. وسجلت الليرة السورية انخفاضاً جديداً أمس حيث سجل سعر صرف الدولار الاميركي 1070 ليرة في العاصمة دمشق وحلب و1080 في ادلب . وقال امجد الشوفي أحد المشاركين في التجمع إن ” الوضع المعيشي لم يعد يطاق ، الرواتب التي تعطى للموظفين لم تعد تساوي مصروف 10 أيام في أحسن الاحوال ، ماذا نستطيع أن نفعل كيف لنا أن نعيل أسرنا “. وتشهد الأسواق السورية عموماً حالة ركود كبيرة نظراً لغلاء الاسعار .