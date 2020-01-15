لبنان: إجراءات لحماية أموال المودعين ..وإصابة 47 من قوات الأمن بأعمال شغب ليلية

بيروت ـ وكالات: قال النائب اللبناني علي بزي نقلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إن هناك إجراءات يجري العمل عليها لحماية أموال المودعين مؤكدا أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس. وطمأن بري اللبنانيين “بالنسبة للودائع المصرفية خاصة تلك المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين” قائلا “ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيز التطبيق من أجل حماية مال الناس والمال العام”. ودعا بري إلى تشكيل حكومة “تحمل برنامج إنقاذ واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم وتستعيد ثقة الداخل والخارج”.

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية اللبنانية بإصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم 4 ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت صباح أمس الاربعاء . وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان صحفي بثته “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، إن مثيري الشغب قاموا مساء أمس الاول بالاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي المتمركزين أمام مصرف لبنان المركزي برمي الحجارة والمفرقعات وتوجيه الشتائم حيث أصيب عدد من العناصر بكسور ورضوض، لافتة إلى أن مثيري الشغب عمدوا الى إزالة العوائق الخشبية وتكسير غرفة الحراسة، محاولين الدخول باتجاه المصرف، فجرى ردعهم. وتابع البيان :”بعد التمادي بالاعتداء وتحطيم وتكسير ممتلكات عامة وخاصة في شارع الحمرا ومتفرعاته، والاستمرار في التعرض والاعتداء على العناصر، أعطى المدير العام لقوى الأمن العام الداخلي اللواء عماد عثمان أوامره بالعمل على إلقاء القنابل المسيلة للدموع وتفريق المشاغبين، وذلك خلال قيامه بالإشراف مباشرة على عمليات حفظ الأمن والنظام من غرفة التحكم والمراقبة في وحدة شرطة بيروت”. ولفت البيان إلى أنه بعد أن صدر عن شعبة العلاقات العامة عبر وسائل الاعلام أكثر من انذار لمغادرة المتظاهرين السلميين المكان الذي تحدث فيه أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم، أعطى اللواء الأوامر لملاحقة المعتدين وتوقيفهم. ووفق البيان ، “استمرت التعديات والمواجهات حوالي خمس ساعات، أسفرت عن إصابة 47 عنصرا من قوى الأمن الداخلي بينهم أربعة ضباط، وتوقيف 59 مشتبها به في أعمال شغب واعتداءات”.